‘Sneeuw zorgt niet voor extra drukte op eerste hulp’

Het winterse weer zorgt niet voor extra drukte op de spoedeisende hulp bij diverse ziekenhuizen in het land.

In Arnhem is behoorlijk wat sneeuw gevallen, maar volgens een woordvoerder van het Rijnstate in Arnhem is het niet veel drukker dan anders op zondag. “Er zijn een paar mensen binnengekomen met breuken en kneuzingen door de gladheid, maar niet heel veel. We merken wel dat het voor mensen door de gladheid moeilijk is om het ziekenhuis of de eerste hulp te bereiken.”

Bij het HagaZiekenhuis in Den Haag is hetzelfde beeld. “Het is niet extra druk door de sneeuw en gladheid”, aldus een woordvoerster.

Bij het UMC in Groningen en Maastricht is het rustig op de eerste hulp. In die regio’s ook niet veel sneeuw gevallen. Volgens een woordvoerder van het UCM Groningen is het rustiger dan op andere zondagen. “Er is weinig toeloop. We hebben het idee dat mensen vooral thuis blijven.” In het UMC in Maastricht is het ook niet druk. “Maar hier is ook nauwelijks sneeuw gevallen”, aldus een zegsman.