Sneeuwlaag van 30 centimeter is ‘vrij bijzonder’

Op een aantal plekken in het oosten van het land is de sneeuwlaag aangegroeid tot 30 centimeter, waaronder in Doetinchem. Hoewel het erg lokaal is, is die hoeveelheid voor Nederlandse begrippen volgens Weer.nl wel “vrij bijzonder”.

“Deze eeuw lag er op 11 december 2017 voor het laatst meer sneeuw in ons land”, zegt meteoroloog Reinout van den Born. In Hoog-Soeren op de Veluwe viel toen 44 centimeter sneeuw. Gemiddeld komt het in Nederland eens in de 50 jaar tot 35 centimeter sneeuw of meer.

Iets meer dan tien jaar geleden, eind december 2010, kreeg Zuid-Limburg nog met flink veel sneeuw te maken. Daar ontstond toen een sneeuwlaag van bijna een halve meter. In Drenthe lag in 2005 zelfs een sneeuwdek van 58 centimeter.

De meeste sneeuw tot nu toe viel in 1987 en staat op naam van Terschelling. In januari van dat jaar werd een sneeuwlaag van liefst 80 centimeter gemeten.