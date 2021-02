Vergadering burgemeesters digitaal vanwege winterweer

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag niet fysiek maar digitaal bij elkaar, vanwege het winterweer, zo laat een woordvoerster zondag weten. Het overleg is tussen 15.00 en 16.00 uur.

Op de agenda van de vergadering staat een advies van het Outbreak Management Team (OMT) over demonstreren. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hadden het OMT gevraagd om dat advies, omdat ze willen weten op welke manier demonstreren verantwoord is qua volksgezondheid in tijden van corona. Demonstreren is een grondrecht in Nederland. Justitieminister Ferd Grapperhaus is niet bij het digitale beraad aanwezig.

De burgemeesters gaan het ook hebben over het bestel- en afhaalsysteem dat winkels vanaf woensdag kunnen gebruiken. Klanten mogen vanaf woensdag online of telefonisch producten bestellen bij niet-essentiĆ«le winkels en die daar later afhalen (‘click & collect’). De winkels zijn dan niet geopend, maar kunnen toch contact onderhouden met klanten. Het Veiligheidsberaad gaat nader in op de regels voor dit systeem en de handhaving daarvan.

Waarschijnlijk komt de avondklok maandag ook weer aan de orde, want de eerste termijn voor die maatregel loopt woensdag af. Normaal gesproken geeft beraadsvoorzitter Hubert Bruls na afloop een toelichting aan de pers. Hoe dat deze keer wordt vormgegeven wordt nog bepaald.