Vliegverkeer heeft veel last van de sneeuw

Op Schiphol regent het zondag annuleringen vanwege de hevige sneeuwval. Tientallen vluchten zijn geschrapt of vertraagd.

Volgens NH Nieuws is de Kaagbaan zodanig bedolven onder de sneeuw, dat het hele vliegverkeer tijdelijk stil is komen te liggen. De woordvoering van de luchthaven was niet direct bereikbaar voor meer informatie.

Ook Eindhoven Airport heeft last van het winterweer. De regionale luchthaven blijft zondag tot zeker 12.00 uur gesloten. Binnenkomende vluchten zijn omgeleid naar Keulen.