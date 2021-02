Voor het eerst in twee jaar landelijke ijsdag

Voor het eerst in twee jaar is er sprake van een landelijke ijsdag. Dat is het geval als de temperatuur in De Bilt de hele dag niet boven de 0 graden komt. De laatste keer was op 24 januari 2019; 746 dagen geleden. Dat meldt Weer.nl.

De eerste officiële ijsdag is de eerste van een hele serie. Mocht het minstens vijf dagen blijven vriezen en komt het drie nachten tot strenge vorst met minima onder -10, dan mogen we spreken van een officiële koudegolf. De kans op een officiële koudegolf is volgens Weer.nl circa 70 procent. In het oosten is 90 procent kans op een regionale koudegolf.

Het aantal ijsdagen, waarop het de hele dag blijft vriezen, neemt snel af. Gemiddeld telt een winter in De Bilt nu zes ijsdagen. Tussen 1961 en 1990 was dit gemiddelde nog elf ijsdagen en halverwege vorige eeuw veertien.