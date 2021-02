Winterweer niet best voor trein en spoor

Treinen en sporen kunnen op verschillende manieren last hebben van kou en sneeuw, zo staat op de site van NS. Sneeuw kan zorgen voor storingen aan de elektrische installaties. Stuifsneeuw kan kortsluiting veroorzaken. Wissels kunnen vast komen te zitten.

Het weer heeft flinke invloed op het spoor, legt NS uit. Bij een rijdende trein groeit sneeuw onder de wagons soms aan tot grote brokken sneeuw en ijs. Het meeste ijs vormt zich achter het wiel en aan de leidingen die onder de trein lopen. Deze brokken kunnen losbreken als de trein gaat rijden, of als de trein over een wissel rijdt. Als ze op het spoor of in de wissels belanden, kan dat storingen veroorzaken aan de wissels of schade aan de onderkant van de (volgende) trein.

Zodra sprake is van stuifsneeuw, zuigt de ventilatie sneeuw mee in de luchtstroom. Deze sneeuw komt vervolgens terecht in de behuizing van de elektrische installaties. Ook vocht van smeltende sneeuw kan effect hebben op elektrische installaties.

NS zegt hard te werken om treinen beter bestand te maken tegen winters weer. Zo zijn de afgelopen jaren al kwetsbare onderdelen vervangen en waren er extra inspecties. Ook wordt bijtijds ingespeeld op extreme weersomstandigheden en de dienstregeling daarop aangepast.