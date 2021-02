De avondklok wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat maakt het kabinet later maandagmiddag bekend, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.

Daarmee loopt de spertijd net zo lang door als de rest van de maatregelen die sinds het begin van de strenge lockdown van kracht zijn. Op 23 februari wordt gekeken of de maatregel van kracht moet blijven. Op die dag wordt ook gekeken of de overige maatregelen van kracht moeten blijven, of dat er kan worden versoepeld.

De crisiscommissie van het kabinet moet later maandag nog officieel de knoop doorhakken.

Het kabinet had het OMT gevraagd te onderzoeken of het huidige pakket maatregelen voldoende is om de Britse variant van het virus te bestrijden. Die is veel besmettelijker dan de ‘oude’ variant. Daarbij moest het OMT ook kijken naar de avondklok die woensdagmorgen zou aflopen. RIVM-directeur Jaap van Dissel zei vorige week in de Tweede Kamer dat er weinig ruimte tot versoepeling is.

Premier Mark Rutte gaf eerder aan graag van de avondklok af te willen. De omstreden avondklok werd op 23 januari ingevoerd. Pas na twee weken zou het effect ervan zichtbaar zijn, werd eerder gezegd.

Het kabinet besloot vorige week de meeste coronamaatregelen te verlengen tot 2 maart.