‘Bevoorrading supermarkten uitdaging in sommige delen van land’

Supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden. Maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging door de lastig begaanbare wegen, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “De thuisbezorging wordt ook zoveel mogelijk weer opgestart, maar waarschijnlijk met de nodige vertragingen,” aldus de woordvoerster van CBL.

Albert Heijn, Jumbo en Lidl konden nog niet reageren op de vraag in hoeverre de bevoorrading en bezorging weer op gang is gekomen.

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Dat meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vanaf 12.00 uur code geel voor gladheid door sneeuwresten.