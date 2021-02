Burgemeesters: geen evenementen op het ijs

Festiviteiten op het ijs die veel schaatsers of veel toeschouwers trekken zijn onder de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Burgemeesters zullen er geen vergunning voor afgeven. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook al gauw een evenement en dat is in elk geval verboden. Dat hebben de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen maandag met elkaar besproken.

“IJsclubs moeten nu geen ijsfeesten willen organiseren. Dat is binnen de geldende coronaregels niet te doen. Alleen al de verplichte 1,5 meter afstand tussen mensen maakt het bijna onmogelijk. Dat is ook de reden dat een heel groot evenement als de Vierdaagse maandag al moest beslissen om de wandeltocht voor juli van dit jaar af te gelasten”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen. “Corona werpt zijn schaduw ver vooruit.”

Het Veiligheidsberaad heeft maandag ook gesproken over een gevraagd advies van het Outbreak Management Team (OMT) over demonstreren. Volgens het OMT kan de volksgezondheid een reden zijn om het aantal demonstranten aan banden te leggen. Maar er kan geen algemeen geldend maximaal aantal deelnemers worden genoemd, aangezien elke demonstratie anders is. “Het blijft maatwerk, waarbij een burgemeester het aantal deelnemers dus wel vooraf mag inperken om redenen van gezondheid”, aldus Bruls.