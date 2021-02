D66 vindt dat schaatstochten moeten kunnen in lockdown

D66-fractievoorzitter Rob Jetten wil ondanks de strenge coronamaatregelen het houden van schaatstoertochten en marathons op natuurijs niet op voorhand uitsluiten. Zelfs een Elfstedentocht zou, onder strenge voorwaarden en zonder publiek, wat hem betreft mogelijk moeten zijn.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat voor schaatswedstrijden geen uitzondering wordt gemaakt op de coronaregels. Maar dat vindt Jetten voorbarig, zeker omdat het besmettingsrisico in de buitenlucht volgens hem klein is.

Het is volgens Jetten belangrijk om juist tijdens deze strenge lockdown, toch ook “een beetje plezier” te hebben. “Even met sneeuwballen gooien of met een slee rijden, lekker het natuurijs op, dat is voor heel veel mensen nu even de uitlaatklep die we nodig hebben”, zegt hij.

Voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden sloot afgelopen weekeinde uit dat er tijdens de coronapandemie een Elfstedentocht komt. Maar ook daar valt als het aan Jetten ligt over te praten, als er genoeg ijs ligt. “Laten we kijken hoe dat wél kan, en niet bij voorbaat zeggen dat het niet mag.”

PVV-leider Geert Wilders is nog stelliger dan Jetten. Hij vindt dat de Elfstedentocht door móet gaan, als het ijs daar dik genoeg voor wordt. “Het is een historisch en uniek evenement en Nederland op zijn best”, twittert hij.

“Iedereen wil natuurlijk het liefst dat die ‘tocht der tochten’ doorgaat, als het zo koud blijft”, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. Maar de politiek gaat daar volgens haar niet over. “Ik hoor heel graag of en hoe het zou kunnen, net als alle andere Nederlanders.”