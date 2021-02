Met een week vorst in aantocht zoeken Nederlanders massaal naar winterartikelen. Alleen al op Marktplaats is meer dan half miljoen keer naar een slee gezocht. Ook speuren steeds meer mensen naar mogelijke locaties om te gaan schaatsen op natuurijs, ziet Google in de zoektermen.

Na de ‘slee’ als populairste zoekterm op Marktplaats afgelopen week, volgt ‘schaatsen’ met ruim 120.000 zoekacties. Ook de ‘houten slee’ en ‘skibroek’ zijn, met allebei meer dan 50.000 zoekacties, onderdeel van de explosieve vraag naar winterartikelen. Op Google zijn ‘ijshockey schaatsen’ en ‘schaatsen maat 40 dames’ de sterkst stijgende zoekopdrachten in de afgelopen week.

De drie populairste gebieden die samen met ‘schaatsen’ worden gezocht, zijn het Henschotermeer, het Veluwemeer en de Loosdrechtse plassen, weet Google. En in Friesland, Utrecht en Groningen wonen de grootste schaatsfans; daar komen de meeste zoekopdrachten in combinatie met ‘schaatsen’ vandaan.

Nederlanders grijpen het winterweer ook aan om hun oude schaatsen van de hand te doen, vertelt de woordvoerster van Marktplaats. “Dagelijks worden er gemiddeld 18.000 nieuwe advertenties met schaatsen geplaatst.” Ook winterbanden, sneeuwscheppen en strooizout zijn populair op het platform.

Webwinkel Bol.com, sportwinkel Decathlon en bouwwinkel Hornbach zagen vorige week de verkoop van winterartikelen al duidelijk stijgen. Bol.com verkocht ruim tien keer zoveel sleeën als daarvoor en negen keer zoveel schaatsen. Bij Decathlon stonden de kindersnowboots vorige week op nummer één. Bij Hornbach steeg de verkoop van de slee direct na de sneeuwvoorspellingen.