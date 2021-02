Geen strafvervolging na fataal mortierincident Mali

Het Openbaar Ministerie gaat niemand strafrechtelijk vervolgen voor een mortierincident in Mali, dat in de zomer van 2016 twee Nederlandse militairen het leven kostte. De oorzaak van het vroegtijdig ontploffen van de mortiergranaat is volgens het OM niet onomstotelijk vast komen te staan.

“Daarom kan ook niet worden vastgesteld of het ongeval het gevolg is van het handelen of nalaten van een of meerdere personen”, aldus het OM. De militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) overleden in de omgeving van Kidal (Mali) tijdens een oefening.

Hun nabestaanden zijn verbijsterd door de beslissing, schrijft het AD, en proberen via het gerechtshof alsnog vervolging af te dwingen.