Interlandelijke adoptie per direct opgeschort

De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt per direct opgeschort. Dat maakte minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maandag bekend, naar aanleiding van een vernietigend rapport over het systeem van de zogenoemde interlandelijke adoptie in Nederland.

Volgens Dekker is de Nederlandse overheid jaren tekortgeschoten “door jarenlang weg te kijken van misstanden”. De overheid stelde zich te passief op en liet na in te grijpen toen dingen misgingen.

De commissie onder leiding van Tjibbe Joustra keek naar de jaren tussen 1967 en 1998, maar concludeert dat ook daarvoor en daarna dingen fout liepen. Het systeem is ook nu nog fraudegevoelig en misstanden komen “tot op de dag van vandaag” voor. Het systeem is “fraudegevoelig” en moet daarom per direct worden opgeschort.

De commissie merkt op dat er al in de jaren 60 signalen waren van misstanden. “Over de vervalsing van documenten, het misbruik maken van de armoede bij de geboortemoeders en het afstand doen van kinderen tegen betaling of dwang.”

De Nederlandse overheid wist al eind jaren zestig van de misstanden, en in een aantal gevallen waren vertegenwoordigers van de overheid “betrokken bij adoptiemisstanden”, aldus de commissie. Die zegt wel dat ze “geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping of corruptie van Nederlandse ambtenaren”.