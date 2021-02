Maaltijdbezorger Uber Eats start bezorging weer op

Maaltijdbezorger Uber Eats start maandag in het hele land de bezorging weer op. De bezorgdienst zegt daarnaast de lokale weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te blijven houden en meldt dat verkeersveiligheid voorop staat.

Vanwege het winterse weer kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden, zegt een woordvoerder van Uber. “Een daarvan is het inkorten van de afstand van bezorgritten tussen restaurant en consument.” Koeriers en de restaurants die via Uber Eats actief zijn worden op de hoogte gehouden.

Zondag pauzeerde de bezorgdienst nog de bezorging door middel van koeriers die de app gebruikten. Ook maaltijdbezorgers Thuisbezorgd.nl en Deliveroo zetten de bezorging geheel of gedeeltelijk stop vanwege het weer. Zondag gold in heel Nederland code rood door de sneeuwval.

Thuisbezorgd.nl kon nog niks concreets zeggen over de bezorging op maandag, maar zegt de situatie en de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden. Deliveroo was nog niet bereikbaar voor commentaar.

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten, meldt het KNMI.