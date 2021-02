Man uit Boxtel opgepakt voor plunderen Primera Den Bosch

De politie heeft maandagochtend een 19-jarige man uit Boxtel in zijn woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de avondklokrellen op 25 januari in de Bossche binnenstad en het plunderen van een Primera-filiaal in de Brabantse hoofdstad.

De man was eerder al aangehouden en op de bon geslingerd voor het overtreden van de avondklok tijdens de Bossche rellen. Maar na bestudering van camerabeelden werd duidelijk dat de man spullen heeft gestolen uit de Primera, aldus de politie.

Bij de aanhouding van de verdachte legde de politie ook beslag op zijn persoonlijke bezittingen, zoals auto’s. De man wordt deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.