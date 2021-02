Meer dan vijftig coronapatiënten erbij in ziekenhuizen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2034 coronapatiënten, 54 meer dan zondag. Van deze mensen liggen er 542 op de intensive care, een stijging van 7 patiënten, en 1492 op de verpleegafdelingen, 47 patiënten meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gemiddeld zijn er nu op de IC en in de kliniek wel minder nieuwe opnames dan vorige week.

Maandag zijn 146 nieuwe Covid-patiënten opgenomen, 23 minder dan de vorige dag. Van hen moesten er 26 naar de IC, 7 meer dan zondag, en 120 naar de verpleegafdelingen, 30 minder.

Op de IC liggen behalve de 542 coronapatiënten ook 455 mensen om andere redenen. De Covid-bezetting op de IC daalt langzaam, zegt het LCPS, maar blijft hoog. “Daardoor liggen er meer Covid- dan non-Covid-patiënten”, aldus de organisatie.

“Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een dalende trend. Of dit doorzet is onzeker, door de Britse coronavariant”, zegt het centrum verder.