‘Mooie beloning’ voor medewerkers huisartsenzorg

Personeel in de huisartsenzorg krijgt er 2 procent aan salaris bij. De bonden hebben een principeovereenkomst over de cao bereikt met de werkgevers in de sector. Dat meldt CNV Zorg & Welzijn. “Een mooie beloning”, zegt voorzitter Anneke Westerlaken. “Naast een mooie loonstijging, hebben we ook zinvolle afspraken kunnen maken over scholing en verlofsparen.”

De afspraken gelden tot volgend jaar en voor ongeveer 30.000 medewerkers van huisartsenpraktijken, niet voor de huisdokters zelf maar voor bijvoorbeeld de assistenten en het administratief personeel. Vanaf 1 juni 2021 komt er in alle salarisschalen 2 procent bij. Ook is er een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met een half procent afgesproken plus een incidentele verhoging van de eindejaarsuitkering over 2020, ook met een half procent.

Verder is er een thuiswerkvergoeding vastgesteld. Er wordt vergoed op basis van het Nibudtarief plus een bedrag voor faciliteiten op de thuiswerkplek van 300 euro per jaar. In het akkoord zijn voorts afspraken gemaakt over uitwerking van de vergoeding in tijd en geld voor verplichte en niet-verplichte scholing.

Volgens Westerlaken hebben veranderingen in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, de jeugd- en ouderenzorg meer druk op de huisartsenzorg gelegd en verdient het personeel mede daarom deze nieuwe afspraken.