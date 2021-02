‘Opschorten interlandelijke adoptie zet kinderen in de kou’

Het opschorten van interlandelijke adoptie zet kinderen die in de toekomst op nieuwe gezinnen wachten op een onheuse wijze in de kou. Dat zegt de Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) in een reactie op het besluit van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.

“De NAS roept de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met de opschorting van de adopties omdat deze vooral de kinderen raakt die juist het meeste baat hebben bij adoptie”, aldus algemeen directeur van de stichting Arnold Schouten. Ook zou de “drastische maatregel” volgens de stichting illegale adoptie in de hand werken.

Verder zegt de stichting “onaangenaam verrast” te zijn over de “beperkte en slecht onderbouwde wijze” waarop de aanbevelingen van de commissie-Joustra tot stand zijn gekomen. Zo worden er in het rapport uitspraken gedaan over de huidige praktijk van adoptie vanuit Ha├»ti maar zou de commissie geen onderzoek hebben gedaan bij de NAS, die de Nederlandse vergunninghouder is voor dat land.

Verder noemt de stichting het samenhangende beeld van het onderzoek “pijnlijk en verdrietig”. “We leven mee met degenen die hierdoor geraakt zijn en hopen dat zij goede ondersteuning krijgen”. De adoptiestichting hoopt dat alle betrokken partijen samen kunnen bekijken op welke manier een herziening van het adoptiesysteem kan worden vormgegeven.

Maandag maakte minister Dekker bekend dat interlandelijke adoptie per direct wordt opgeschort, naar aanleiding van een vernietigend rapport over het adoptiesysteem. Ongeveer 450 adoptiedossiers van Nederlanders die een kind uit het buitenland wilden adopteren, worden niet meer afgerond. Ouderparen die al in beginsel toestemming hebben gekregen om een kind naar Nederland te halen, mogen “na uitvoering van een extra toets” die procedure afronden.

De adoptiestichting A New Way, dat bemiddelt in de Verenigde Staten, is geschrokken van het rapport en is niet te spreken over de manier waarop de adoptie wordt stilgezet. “Wij hechten eraan te benadrukken dat er door de commissie geen onderzoek is gedaan bij ANW naar VS-dossiers. Daarnaast zijn wij overvallen door de wijze waarop de minister, zonder nadere openbare weging van het onderzoek, de draconisch maatregel tot het tijdelijke algeheel stopzetten van adoptie in zijn geheel en per direct heeft afgekondigd. Hiermee worden kinderen in de kou gezet die nu en in de nabije toekomst nog op nieuwe gezinnen wachten en ook voor de ouders die adoptie overwegen of nog bezig zijn met de verkrijging van de Beginsel Toestemming is dit een grote klap.”