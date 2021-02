Politiebonden dreigen met acties na vastgelopen cao-overleg

De politievakbonden dreigen met acties als het kabinet niet voor vrijdag met “een acceptabele loonsverhoging” komt. Dat hebben de bonden maandag laten weten. Het gaat om publieksvriendelijke acties gericht op het kabinet, laat een woordvoerder weten. Wat die acties precies gaan inhouden, is nog niet duidelijk.

Als het kabinet niet voor vrijdag heeft gereageerd, worden de cao-onderhandelingen afgebroken en volgen er acties. Een meerderheid van de leden van de vier politievakbonden staat daar achter, aldus een peiling van de bonden. De voorbereidingen voor de eerste acties zijn inmiddels in gang gezet. “Tegelijkertijd is duidelijk dat actievoeren tijdens de COVID-19-pandemie extra vindingrijkheid en zorgvuldigheid vereist. Wat ons betreft wordt het dus beheerst beginnen, daardoor begrip en draagvlak opbouwen en dan opschalen naar steeds hardere acties tijdens de formatie van het nieuwe kabinet”, aldus actieleider Alwin de Kok.

Justitieminister Ferd Grapperhaus en de bonden zitten momenteel in een impasse over de loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging van 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen een verhoging van 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen van 350 euro en 300 euro.

Bij de vorige cao-onderhandelingen voerde de politie stevig actie. De bonden dreigden toen zelfs met de zwaarste acties ooit: een heel weekeinde alleen nog bij echte nood uitrukken. Die gingen op de valreep niet door, in september 2018 werd toch nog een akkoord gesloten.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.