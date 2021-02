Rode Kruis: Nederlandse jongeren zien op tegen komende coronatijd

Veel jongeren van 16 tot en met 30 jaar zien op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben: ruim 7 op de 10 (72 procent). Van de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit 90 procent. Dat stelt het Rode Kruis op basis van online-onderzoek onder 713 Nederlanders in die leeftijdscategorie.

Het aandeel jongeren dat zich tijdens de coronacrisis eenzaam, somber of angstig voelt, is groot, zegt het Rode Kruis: 60 procent heeft minimaal af en toe te maken met eenzaamheid en 23 procent regelmatig tot bijna altijd. 73 procent voelt zich weleens somber en 30 procent zelfs regelmatig of vaker. In vergelijking met eenzelfde onderzoek in oktober vorig jaar, zijn deze cijfers gestegen. Eenzaamheid komt meer voor onder jongeren die alleen wonen: 33 procent versus 23 procent voor jongeren die bij hun ouders wonen. Door de avondklok is 38 procent van de respondenten zich iets of veel slechter gaan voelen, zo stelt het Rode Kruis. De jongste groep (16 -22 jaar) ervaart dan de meeste negatieve gevolgen van de avondklok. Voor een groot deel echter maakt de avondklok weinig verschil: “door de lockdown viel er ’s avonds toch al weinig te doen buiten de deur”

Iets meer dan de helft van de ondervraagden raakt wel iets positiever gestemd doordat het vaccineren is begonnen, al duurt dat vaccineren een kleine 70 procent te lang. “Een andere positieve noot is dat de overgrote meerderheid (85 procent) aangeeft dat ze ergens terecht kan met haar zorgen. Ruim de helft maakt daar ook weleens gebruik van. Tegelijk vindt een flinke groep (36 procent) dat ze vaker met haar omgeving zou moeten praten over die zorgen”, aldus het Rode Kruis.

Om jongeren weer “frisse energie” te geven komt de hulporganisatie met een zogenoemde challenge: #skipdecoronadip. Twee psychologen geven deelnemers die meedoen aan die uitdaging, een week lang elke dag een mail met tips en activiteiten in hun mailbox.