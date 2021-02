Temperatuur maandag niet boven vriespunt, wind in kustregio’s

De temperatuur komt maandag in het hele land niet boven het vriespunt uit, meldt Weer.nl. Het wordt waarschijnlijk niet warmer dan -1 graden. In de kustregio’s waait het maandagochtend nog flink als gevolg van de storm Darcy. In het binnenland is er een stuk minder wind.

In het oosten en zuidoosten kan maandag nog 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. De nacht van maandag op dinsdag is op veel plaatsen nog bewolkt met een temperatuur van ongeveer -7. In gebieden waar het opklaart kan het -15 worden.

Het koude weer houdt voorlopig aan. Volgens WeerOnline is er grote kans op een koudegolf. Dat is het geval als de temperatuur in De Bilt vijf dagen op rij onder nul blijft en er op drie dagen een temperatuur beneden -10 graden wordt gemeten.

Donderdag, vrijdag en zaterdag lijken volgens Weer.nl de koudste dagen te worden. Dan kan het ’s nachts afkoelen tot -20 graden. Daardoor neemt de kans op goed ijs om op te schaatsen wel toe, vooral zaterdag zou daarvoor geschikt zijn, meldt de weersite.