Tot 18.00 uur code oranje in drie provincies

In de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen en in het Waddengebied geldt tot 18.00 uur code oranje vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Dat meldt het KNMI. In de rest van het land geldt vanaf 12.00 uur code geel voor gladheid door sneeuwresten.

Zondag gold het waarschuwingsniveau code rood vanwege het extreme winterweer. Dat in verband met slecht zicht, snijdende kou en de kans op vorming van “verkeersbelemmerende” sneeuwduinen. Vanaf middernacht tot 12.00 uur geldt in het hele land nog code oranje wegens uitgebreide gladheid.

Maandag is het bewolkt en op veel plaatsen sneeuwt het licht. Dit kan weer zo’n 1 tot 2 centimeter sneeuw opleveren, meldt het KNMI. In het noorden en noordwesten is er eerst nog sneeuwjacht met de vorming van sneeuwduinen. Het blijft zeer koud met maximumtemperaturen van circa -5 graden landinwaarts tot -2 graden op de Waddeneilanden. In combinatie met de matige, in het noorden vrij krachtige oost- tot noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur tussen de -10 en -15 graden.