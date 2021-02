Treinverkeer komt beperkt weer op gang, veel storingen verholpen

Het treinverkeer komt maandagochtend langzaam weer op gang. Meerdere vervoersbedrijven melden dat er op een aantal trajecten weer sprinters gaan rijden. Het aantal storingen is flink teruggebracht door onderhoudsteams van ProRail die de hele nacht hebben doorgewerkt.

De NS laat sprinters rijden op een aantal trajecten, maar noemt geen voorbeelden. Op veel plekken zijn nog wisselstoringen door de vorst.

“Vannacht hebben NS en ProRail hard doorgewerkt om zoveel mogelijk verstoringen op te lossen”, zegt een woordvoerder van NS. “Er gaan waar het kan weer enkele sprinters rijden, maar het is veel minder dan normaal. We proberen gedurende de ochtend meer sprinters te laten rijden als er meer verstoringen zijn opgelost.”

Arriva meldt dat de treindiensten erg beperkt worden opgestart. Tot 08.00 uur rijden er sowieso geen Arriva-bussen, of die daarna wel gaan rijden, is nog niet bekend. In Friesland en Groningen gaan alleen de treinen van Groningen naar Leeuwarden en tussen Groningen en Weener en Veendam. Op de Vechtdallijnen in Overijssel rijden tweemaal per uur treinen. In de Achterhoek rijden de Arriva-treinen gewoon, behalve tussen Apeldoorn en Zutphen.

Het advies blijft om kort voor vertrek een reisplanner te checken, omdat treinen alsnog kunnen uitvallen door het winterse weer. Zondag reden er door het hele land amper treinen door het weer.