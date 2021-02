Veel minder nieuwe coronagevallen na sluiting teststraten

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn slechts 2273 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag waren alle teststraten dicht vanwege het winterweer. Laboratoria en GGD’en verwerkten nog wel de uitslagen van tests van zaterdag.

Het RIVM denkt dat de sluiting van de teststraten ook nog effect kan hebben op de cijfers van dinsdag en woensdag, en dus ook op de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten brengt.

Tot aan zondag daalde het gemiddelde aantal nieuwe gevallen, maar niet meer zo snel als in de weken ervoor. Op zondag meldde het RIVM ruim 3900 nieuwe gevallen. Dat waren er meer dan dezelfde dag precies een week eerder, en dat was sinds 23 januari niet meer gebeurd. Het RIVM vreest dat het aantal positieve tests in de loop van februari kan stijgen door de opmars van de Britse variant.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste meldingen van positieve tests, namelijk 87. In Almere kwamen er 58 gevallen bij en in Amsterdam 57. Daarna volgen Emmen met 50 positieve tests, Den Haag met 47, Alkmaar met 45 en Utrecht met 40.

Het aantal geregistreerde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 25. Dat is vergelijkbaar met vorige week maandag.

Bijna een jaar geleden werd het eerste coronageval van Nederland vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand testte positief na een reis naar Italiƫ. Inmiddels is het virus al bij meer dan een miljoen mensen vastgesteld, en het werkelijke aantal besmettingen ligt vrijwel zeker hoger. Van 14.429 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.