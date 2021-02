Vierdaagse ook dit jaar geschrapt wegens corona

De Vierdaagse gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Stichting De 4Daagse meldde dat het onmogelijk is de 104de Vierdaagse te organiseren zoals mensen dat mogen verwachten. Het houden van 1,5 meter afstand is onmogelijk en de vaccinatiegraad is niet hoog genoeg, aldus de stichting. Vorig jaar werd de Vierdaagse ook afgelast vanwege de coronapandemie.

Volgens de stichting is de kans groot dat de 1,5-metermaatregel in juli nog altijd geldt. “Voor wandelaars valt tijdens wandeldagen op het start- en finishterrein veel te regelen, maar onderweg en voor het publiek zorgt dit voor problemen. We moeten rekening houden met de aantrekkingskracht van de Vierdaagse op het publiek. Het controleren en naleven van de 1,5-metermaatregel is bij het grootste evenement van Nederland onmogelijk. Bovendien vragen we ons af: is de Vierdaagse nog wel de Vierdaagse zonder het feest en de support van de toeschouwers aan de zijlijn?”

Ook heeft de organisatie twijfels over de vaccinatiegraad in Nederland in de derde week van juli. Marsleider Henny Sackers: “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers. We kunnen hun veiligheid op dit moment niet garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook.”

De organisatie laat weten dat de afgelopen maanden alle mogelijkheden zijn onderzocht om de Vierdaagse in 2021 te kunnen organiseren. Zo is onder meer onderzocht of het evenement verplaatst kon worden naar een andere datum en of er op meerdere routes tegelijkertijd konden worden gelopen. Al deze opties waren om uiteenlopende redenen niet haalbaar en/of wenselijk.

Deelnemers die in 2020 stonden ingeschreven en hebben betaald, zijn verzekerd van deelname bij de eerstvolgende editie van de Vierdaagse.