ANWB: minder last van gladheid, maar nog veel pechgevallen

Het verkeer had dinsdagochtend volgens de ANWB minder last van gladheid dan de afgelopen dagen. De snelwegen zijn grotendeels sneeuwvrij. Toch is het nog wel druk bij de Wegenwacht. “Het gaat vooral om vastgevroren portieren en handremmen of problemen met accu’s”, aldus een woordvoerder.

De ANWB kreeg maandag zeker 6500 pechmeldingen binnen en verwacht datzelfde aantal ook op dinsdag. Dat is ongeveer het dubbele van het aantal pechgevallen dat de ANWB normaal gesproken te verwerken krijgt.

En hoewel de snelwegen beter begaanbaar zijn, kan het in woonwijken en op lokale wegen nog glad zijn. In steden en dorpen zijn nog genoeg straten te vinden waar je moet oppassen, laat de woordvoerder weten.

Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers op Twitter om te letten op asfaltschade. Het wegdek kan namelijk beschadigd raken door vorst. Weggebruikers kunnen vorstschade melden, zodat de wegen gerepareerd kunnen worden.