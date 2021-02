Bijna 130.000 zorgmedewerkers en ruim 45.000 leraren besmet

Het coronavirus is in het afgelopen jaar vastgesteld bij 129.150 mensen die in de zorg werken en bij 45.875 medewerkers van scholen en kinderdagverblijven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet waar ze besmet zijn geraakt, dat zou ook buiten het werk om kunnen zijn gebeurd.

Ten opzichte van vorige week is het aantal coronagevallen in de beide beroepsgroepen gestegen met respectievelijk 3411 en 859. Het RIVM houdt van een aantal beroepsgroepen de besmettingscijfers bij, omdat zij mogelijk meer risico lopen besmet te raken.

In totaal 828 mensen uit de zorg en 257 onderwijs- en kinderopvangmedewerkers werden zo ziek door het coronavirus dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Van 25 zorgmedewerkers en 9 mensen uit het onderwijs is bekend dat ze aan het virus zijn overleden.