Britse variant verspreidt zich minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft voorlopig dalen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 24.668 meldingen van positieve tests, 14 procent minder dan de week ervoor. Het instituut laat in het midden in hoeverre dat komt door de sluiting van teststraten vanwege het winterweer. Het is dan ook niet duidelijk hoe het cijfer zou zijn uitgevallen als de teststraten open hadden kunnen blijven.

Naar verhouding gaat het steeds vaker om de Britse variant, maar die versie van het virus verspreidt zich wel minder snel dan voorheen. Het zogeheten reproductiegetal van de Britse variant is gedaald van 1,28 naar 1,13. Dat betekent dat honderd mensen met de Britse variant gemiddeld 113 anderen aansteken. Het reproductiegetal van de oude varianten zakte van 0,86 naar 0,80. Daarmee daalde het reproductiegetal van de totale uitbraak van 0,97 naar 0,91. “De extra maatregelen van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen”, concludeert het RIVM.

Door de sluiting van de teststraten op zondag, en deels ook op maandag en dinsdag, konden minder mensen zich laten testen op het coronavirus. De locaties hebben in de afgelopen week iets meer dan 195.000 mensen getest, van wie 10,7 procent het virus onder de leden bleek te hebben. De week ervoor waren ruim 208.000 tests afgenomen en testte 11,4 procent daarvan positief.

Niet in elke regio daalde het aantal nieuwe gevallen. In Friesland en in Gooi en Vechtstreek steeg het aantal positieve tests en in Brabant-Noord, Noord-Holland Noord, Utrecht en Drenthe bleven de aantallen min of meer gelijk. Het aantal positieve tests daalde wel in alle leeftijdsgroepen.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde. In de afgelopen week werden 408 sterfgevallen gemeld, tegen 448 de week ervoor. Ziekenhuizen namen 1096 coronapatiƫnten op, van wie 172 op de intensive care. Een week eerder ging het om 1278 opnames, van wie 257 op de intensive care.