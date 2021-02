Commercieel coronalab moet onmiddellijk dicht

De commerciële coronatester PCRtestNederland mag voorlopig niet meer vaststellen of mensen het coronavirus onder de leden hebben. Het lab moet per direct dicht, op bevel van de toezichthouder, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het is de eerste keer dat de inspectie zo’n straf oplegt. De zestien teststraten van het bedrijf mogen wel openblijven.

De IGJ controleerde het lab vorige week en constateerde “acute en ernstige risico’s”. Zo was het lab niet geschikt voor het vaststellen van testuitslagen. PCRtestNederland kon niet bewijzen dat de medewerkers goed opgeleid waren voor het werk.

Het is volgens de inspectie niet vast te stellen of de problemen bij het lab hebben geleid tot verkeerde diagnoses.

PCRtestNederland heeft teststraten in onder meer Amsterdam, Den Haag, Groningen, Eindhoven, Breda, Lelystad en Maastricht.