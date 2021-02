Nadat het waterschap in Friesland eerder al het zogenoemde ‘draaiboek ijs’ uit de kast had getrokken, zijn sinds maandag diverse sluizen gesloten en 90 procent van de poldergemalen in de provincie uitgezet. “Heel Friesland wil de schaatsen uit het vet. Uiteraard werken wij zo goed als wij kunnen mee aan het bevorderen van de ijsgroei. Vervolgens is het aan Koning Winter om de rest te doen”, aldus een woordvoerster van Wetterskip Fryslân dinsdag.

Het uitzetten van de gemalen en het sluiten van sluizen zorgt voor rustiger water, waardoor zich een mooie ijsvloer kan vormen. Zaterdagavond stelde de provincie Friesland al een vaarverbod in voor alle vaarwegen, behalve die gebruikt worden voor de beroepsvaart. De Friesche IJsbond houdt nauwlettend in de gaten hoe het natuurijs zich ontwikkelt. Zodra schaatsen op natuurijs mogelijk is, maakt de bond op een kaart zichtbaar waar dat veilig kan.

Volgens de woordvoerster van het Friese waterschap is er in Friesland ondanks de stevige vorst nog geen sprake van elfstedenkoorts. “De Elfstedentocht lijkt nog erg ver weg. Daarvoor moet het wel twee weken lang flink hard vriezen.” De laatste ‘tocht der tochten’ vond plaats op 4 januari 1997. Afgelopen weekend sloot voorzitter Wiebe Wieling van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden uit dat er tijdens de coronapandemie een Elfstedentocht komt. Maar meerdere partijen in de Tweede Kamer zeiden maandag dat schaatstoertochten en wedstrijden op natuurijs toch mogelijk zouden moeten zijn.

Ook op andere plekken in het land nemen waterschappen maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen te bevorderen. Zo liet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zaterdag weten gemalen uit te zetten waar het kan.