Inspectie bezorgd over amateuristisch transport vaccins

De gezondheidsinspectie maakt zich zorgen over coronavaccins die soms op amateuristische wijze worden vervoerd. Daardoor zijn de vaccins mogelijk niet meer bruikbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil nu strengere vervoerseisen.

Het AD bracht dinsdag naar buiten dat coronavaccins niet altijd even professioneel worden vervoerd, na onderzoek van verschillende video’s waarop het transport is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft. Sommige vaccins bleken dusdanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd.

“We gaan samen met het RIVM meer duidelijkheid geven over het goed vervoeren van vaccins”, zegt een woordvoerster van de IGJ naar aanleiding van de berichtgeving. Zij wijst erop dat zogenoemde mRNA-vaccins heel gevoelige producten zijn. “Je ziet aan de buitenkant niet wanneer het niet meer werkt. Dat merk je alleen wanneer er achteraf toch meer mensen ziek worden”, aldus de woordvoerster.