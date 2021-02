Leraren verdeeld over doorgaan centrale examens

Minder dan de helft (45 procent) van de leraren wil dat de centrale eindexamens dit jaar doorgaan op de manier die onderwijsminister Arie Slob in december heeft afgekondigd, komt naar voren uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 7500 leden.

Ongeveer 30 procent van de docenten wil juist dat er geen eindexamens worden gehouden, dus dat leerlingen slagen of zakken op basis van de schoolexamens. En zo’n 25 procent wil dat er alleen examens worden afgenomen in de kernvakken, al dan niet aangevuld met een profielvak.

Slob stelde in december voor om eindexamenleerlingen dit schooljaar vanwege de coronacrisis meer ruimte te geven om hun examens te doen. Zo kunnen ze hun examens spreiden over meerdere tijdsvakken en krijgen ze een extra herkansing. De minister neemt later deze week een besluit hierover.

Volgens de AOb denkt ruim driekwart van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs dat leerlingen minder leren in onlinelessen. Daarbij ziet eenzelfde percentage docenten dat leerlingen achterstanden hebben opgelopen, soms zelfs forse.