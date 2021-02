Nog altijd kans op vertraging post- en pakketbezorging

In sommige delen van het land, en dan met name in het Noorden en het Oosten, wordt de bezorging van post en pakketten nog altijd bemoeilijkt door de sneeuw. PostNL stuurt, waar het veilig kan, alle post- en pakketbezorgers de straat op, ook om opgelopen achterstanden in te lopen, maar kan niet garanderen dat alle post en pakketten bezorgd of opgehaald worden.

Door de coronacrisis is het al enige tijd sprake van grote drukte bij het postbedrijf omdat niet-essentiƫle winkels gesloten zijn en mensen massaal online goederen bestellen. De winterse neerslag van afgelopen weekend heeft gezorgd voor extra druk op de bezorging van vooral pakketten, ook omdat ze niet bij bedrijven konden worden opgehaald.

PostNL geeft nog altijd prioriteit aan het bezorgen van voedsel en farmaceutische producten. Verder hebben rouwkaarten en medische post voorrang.