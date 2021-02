Van Veldhoven tekent voor schone bevoorrading steden

Stadscentra moeten vanaf 2025 helemaal schoon worden bevoorraad, zonder uitlaatgassen van vrachtwagens of bestelbussen. Daarvoor tekenden gemeenten, vervoerders en staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven dinsdag de uitvoeringsagenda stadslogistiek.

Veertien steden hebben al officieel aangekondigd een ‘zero-emissiezone’ in te gaan voeren, waar alleen nog volledig uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. Voor de overstap op zulke wagens kunnen ondernemers subsidie aanvragen.

“Nu we meer thuis zijn valt op hoeveel bestelbusjes en vrachtwagens er rondrijden in de steden”, zegt Van Veldhoven. “De afspraken die we vandaag maken zorgen ervoor dat het vanzelfsprekend wordt dat over een aantal jaar in de stad de schappen vol liggen, het afval wordt opgehaald en je pakje er op tijd aankomt, maar dan zonder uitlaatgassen en CO2-uitstoot.” Ze zegt het “heel mooi” te vinden hier samen met de steden en vervoerders in op te trekken. “Dit is Nederland transportland op zijn best.”