Winterweer zit opening HEMA-filialen voor afhalers dwars

Het winterse weer zit de opening van een aantal filialen van winkelketen HEMA dwars. Tussen de 5 en 10 procent van de winkels blijft nog dicht omdat ze slecht bereikbaar zijn. Van het kabinet mogen niet-essentiële winkels ondanks de lockdownmaatregelen vanaf woensdag zijn geopend voor het afhalen van bestellingen. Dat wordt ‘click en collect’ genoemd. Er moet minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen, om ‘funshoppen’ te voorkomen.

Bij HEMA kon de afgelopen dagen al taart worden besteld. In de loop van de dag komt de rest van de artikelen beschikbaar voor click en collect. Vanwege de slechte weersomstandigheden blijven woensdag nog zo’n 40 van de 550 HEMA-filialen gesloten.

Sinds maandag kan er bij Action worden besteld. De bestelling kan bij bijna alle 385 Nederlandse vestigingen worden opgehaald. “Er zijn nog tien winkels die worden verbouwd, die volgen binnen anderhalve week”, aldus een woordvoerder. Volgens de budgetketen worden er onder meer veel schoonmaakdoekjes, ruitensproeiervloeistof en opbergbakken besteld.

Action houdt geen filialen dicht vanwege het koude weer maar houdt de ontwikkelingen in de gaten. “Het effect van de kou kunnen we moeilijk inschatten, maar we houden er rekening mee dat het voor sommige klanten te koud zal zijn om hun bestelling af te halen.”