Drie tips over brandstichting coronateststraat Urk

Bij de politie zijn tot nu toe drie tips binnengekomen over de brandstichting in een coronateststraat in Urk, op 23 januari. Ze volgen op een uitzending van Opsporing Verzocht, waarin bewegende beelden zijn getoond van verdachten die vernielingen aanrichten en brand stichten in het gebouwtje. Of er bruikbare informatie bij de tips zit, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

Vorige week werd een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden voor betrokkenheid bij de brandstichting. Hij is intussen op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte. De Emmeloorder zou niet degene zijn geweest die de brand heeft aangestoken.