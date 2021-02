Druk in NS-treinen door winterweer: ‘alleen noodzakelijke reizen’

In veel NS-treinen is het erg druk, omdat er vanwege het winterweer minder treinen rijden. De vervoerder herhaalt daarom de oproep om alleen de trein te pakken als het noodzakelijk is. Door het winterweer heeft de NS minder treinen beschikbaar en rijden er voornamelijk sprinters, die korter zijn dan intercity’s.

“Alle treinstellen die kunnen rijden, gebruiken wij ook”, zegt een woordvoerder van de NS. Door de sneeuwval en strenge vorst van de afgelopen dagen zijn niet alle treinstellen inzetbaar. “Sommige treinstellen kunnen we niet gebruiken omdat er wisselstoringen zijn bij de opstelplaatsen en niet alle onderhoudsbedrijven zijn goed bereikbaar door het weer.”

Treinreizen is momenteel alleen bedoeld voor mensen die echt de trein moeten gebruiken, strikt noodzakelijke reizen. “Wij roepen iedereen op die niet per se met de trein moet, om dat ook niet te doen. Dan kunnen we het reizen met de trein mogelijk maken voor mensen die dat wel echt moeten”, aldus de woordvoerder. “In het ov wordt ook niet gehandhaafd op 1,5 meter afstand houden, omdat dit soms niet mogelijk is.”