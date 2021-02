Mensen met partner buiten EU sturen ministers valentijnskaart

In de aanloop naar Valentijnsdag, komende zondag, kunnen ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) alvast wat kaartjes tegemoetzien. De afzenders zijn Nederlanders met een partner buiten de EU, die met de valentijnskaarten gericht aan de bewindslieden aandacht willen vragen voor de situatie waarin ze verkeren.

Want door reisrestricties zijn zij gescheiden van hun geliefden, ook op Valentijnsdag. Op 23 januari is de uitzondering voor langeafstandsgeliefden op het reisverbod ingetrokken. Ook is een vliegverbod ingesteld voor Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. “Deze maatregelen zouden gelden totdat een verplichte quarantaine is ingesteld. Het is echter angstvallig stil omtrent dit onderwerp”, aldus de groep met de naam #LoveIsEssential.

Vorig jaar werden mensen met een buitenlandse partner ook een tijd lang gescheiden van hun geliefde. “Voor veel leden is het alleen zijn opnieuw zwaar.” Daarom vraagt de groep de ministers “met klem om deze perspectiefloze situatie op te heffen”.

Leden van de groep hebben individueel valentijnskaarten, met daarop een foto van het betreffende stel, naar de postadressen van de ministers gestuurd. De actiegroep heeft naar eigen zeggen ruim zevenhonderd leden die geraakt zijn door het inreisverbod.