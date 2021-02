Mogelijk schikking tussen OM en Johan van Laarhoven

Het Nederlandse strafproces rond voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven begint niet eerder dan begin volgend jaar. Als het al zover komt, want de officier van justitie maakte woensdag in de rechtbank in Breda bekend dat het OM “in gesprek is met de verdediging”. Mogelijk stuurt het OM aan op een schikking met de verdachten rond de Brabantse coffeeshopketen The Grass Company, al wilde de officier daar niets over toelichten.

Na afloop van de regiezitting bevestigden de advocaten van verdachten dat ze met het OM praten. Advocaat Sidney Smeets zei ook niets liever te willen dat deze zaak stopt.

Frans en Johan van Laarhoven worden onder meer verdacht van fraude, witwassen en wiethandel. De rechtszaak rond The Grass Company loopt al jaren, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen omdat Van Laarhoven vorig jaar terugkwam naar Nederland na zijn detentie in Thailand.

Van Laarhoven woonde met zijn vrouw in Thailand toen hij in 2014 werd gearresteerd op verdenking van witwassen van crimineel vermogen. Hij werd veroordeeld tot 75 jaar gevangenisstraf en zat 5,5 jaar jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast. Vorig jaar januari kwam Van Laarhoven terug naar Nederland, na bemiddeling door minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Zijn straf werd omgezet naar Nederlandse maatstaven, waardoor hij in augustus zijn cel mocht verlaten met een enkelband. Vlak daarvoor werd hij nog in zijn cel aangehouden voor verhoor in het Nederlandse onderzoek. De veroordeling door de Thaise autoriteiten staat volgens justitie los van het Nederlandse onderzoek: “Het gaat hier om andere feiten waarvoor de verdachte zich nog niet heeft verantwoord.”

Ook de directeur van The Grass Company is verdachte in de zaak, evenals een aantal bv’s die in Luxemburg en Panama zouden zijn gevestigd, waarmee volgens het OM buiten het zicht van de Belastingdienst geld is weggesluisd. Het OM bereidt een ontnemingsvordering voor om dit geld af te pakken, kondigde de officier aan.

De dagvaardingen die het OM naar Panama en Luxemburg heeft gestuurd zijn woensdag door de rechtbank ongeldig verklaard. Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan of de investeringsmaatschappijen nog bestaan. Het OM moet nu een nieuwe poging doen de adressen te achterhalen.