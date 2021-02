Twee mannen aangehouden voor rellen in Enschede

De politie heeft twee mannen aangehouden die op 24 januari betrokken zouden zijn geweest bij de avondklokrellen in het centrum van Enschede. Een 26-jarige man uit Enschede en een 24-jarige man uit Hengelo worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Het onderzoek naar de rellen en ongeregeldheden in Enschede is nog in volle gang, en de politie verwacht nog meer mensen aan te houden.

Tijdens de rellen verzamelden meer dan 120 mensen zich ’s avonds in het centrum van de stad. Ze gooiden met spullen en richtten vernielingen aan. Vervolgens trok de groep richting het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST). Daar probeerden ze de ruiten in te gooien.