Ziekenhuis heeft het helemaal gehad met nepnieuws

Zuyderland met ziekenhuizen in Geleen en Heerlen is helemaal klaar met mensen die bellen over lege ic’s en verspreiders van nepnieuws over het coronavirus. Het ziekenhuis roept mensen via zijn facebookpagina op te stoppen met het bellen naar de ic en het lastig vallen van telefonisten, en de telefoonlijnen vrij te houden voor mensen die echt zorg nodig hebben.

Al weken wordt het ziekenhuis gebeld door mensen die vragen hoeveel mensen er op de ic liggen. Dat komt door nepberichten op social media waarin zogenaamde deskundigen beweren dat er helemaal niemand op de ic ligt of waarop de aantallen patiënten in twijfel worden getrokken. Een woordvoerder van Zuyderland noemt dit soort berichten op social media “een belediging voor het hardwerkende personeel”.

Dat soort berichten leiden tot talloze telefoontjes, waardoor mensen die dringend om hulp verlegen zitten, in de wacht gezet worden. De maat was vol toen deze week berichten verschenen dat het nog nooit zo rustig was geweest op de ic. Tegen de gewoonte van Zuyderland in zag het ziekenhuis zich daarop gedwongen om bekend te maken dat er vijftien mensen op de ic liggen.