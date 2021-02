Hof legt acht jaar cel en tbs op voor poging gezinsmoord

Een 33-jarige man uit Eindhoven, die zichzelf en zijn kinderen wilde ombrengen, is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. In november vorig jaar stak hij zijn huis in brand om een einde te maken aan zijn eigen leven en dat van zijn drie zoons van 9, 4 en 3 jaar oud. De poging mislukte, ze werden gered door de brandweer.

Volgens het gerechtshof in Den Bosch stichtte de man op verschillende plekken in de woonkamer brand, terwijl de kinderen op zolder lagen te slapen. De man heeft ook een piepende rookmelder vernield. Pas na herhaaldelijk aandringen van het oudste kind belde hij 112. Dankzij de brandweer hebben de kinderen en de man de brand overleefd, stelt het hof.

De rechtbank veroordeelde de man in augustus 2019 tot dezelfde straf. Het hof overwoog in eerste instantie een hogere celstraf van tien jaar, maar volgt het advies van een psychiater en psycholoog om de man verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren en legt daarom acht jaar celstraf op. Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum, waar de man tijdens het hoger beroep nogmaals is onderzocht, had de man een persoonlijkheidsstoornis toen hij de brand stichtte.

De man moet aan zijn zoontjes ook een schadevergoeding betalen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 30.000 euro.