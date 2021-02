Kabinet geeft geen toestemming voor NK marathon op natuurijs

Het kabinet geeft geen toestemming voor een NK marathon op natuurijs. De overheid is na overleg met het Veiligheidsberaad tot de conclusie gekomen dat het vanwege de druk op de zorg en de politie nu niet mogelijk is om ‘coronaproof’ een dergelijk evenement te organiseren. Schaatsbond KNSB had eerder in de week een plan van aanpak ingediend.

“We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren”, aldus het ministerie van VWS. “Dat is voor iedereen een teleurstelling, voor de KNSB, de marathonschaatsers, voor het publiek, maar ook voor de burgemeesters en het kabinet. Iedereen had graag gezien dat er, nu het eindelijk weer eens goed vriest, een schaatswedstrijd op natuurijs georganiseerd had kunnen worden. Ontzettend jammer.”

Omdat het marathonschaatsen niet onder de topsportcompetities wordt geschaard, had de KNSB toestemming nodig van de overheid om wedstrijden op natuurijs te organiseren. Toen het afgelopen weekeinde stevig begon te vriezen, sloeg de ‘schaatskoorts’ toe in Nederland. De marathonteams stuurden begin deze week een open brief, waarin ze de KNSB opriepen te kijken naar de mogelijkheden om wedstrijden te organiseren op natuurijs. Op initiatief van sportorganisatiebureau House of Sports, dat ook betrokken is bij de schaatsbubbel in Thialf, besloot de schaatsbond een poging te wagen.

Premier Mark Rutte kwam maandag terug op zijn eerdere uitlatingen dat wedstrijden op natuurijs niet mogelijk zouden zijn. Rutte vertelde dat alle betrokken partijen zouden gaan kijken of het toch mogelijk is om voor een beperkte groep topmarathonschaatsers een of meer wedstrijden te organiseren. Woensdag stuurde de KNSB een plan van aanpak op. In afwachting van een kabinetsbesluit liet de bond een groep van bijna 150 marathonschaatsers al preventief testen op het coronavirus.

Het kabinet en de veiligheidsregio’s zien het echter niet zitten. “Het is op dit moment al erg druk met mensen die op en rondom het ijs aanwezig zijn”, meldden ze donderdagavond na overleg.

Dat betekent dat Christijn Groeneveld en Mariska Huisman voorlopig geen opvolgers krijgen. Zij wonnen ruim acht jaar geleden op het Veluwemeer het laatste NK op natuurijs.