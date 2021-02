Laagste aantal opgenomen coronapatiënten sinds 14 december

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1952 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Op woensdag lagen 1990 coronapatiënten in een ziekenhuis.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1415 coronapatiënten, 42 minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg een klein beetje, van 533 naar 537. Dat aantal is redelijk stabiel en ligt al bijna een week tussen de 500 en 550.

Het aantal opnames stijgt wel iets. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding kwamen afgelopen etmaal 195 mensen op een verpleegafdeling te liggen en belandden 23 coronapatiënten op een intensive care. In de afgelopen week zijn gemiddeld 182 mensen per dag opgenomen. Dat gemiddelde stijgt voor de tweede dag op rij.