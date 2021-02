Politie houdt chauffeur ‘spookauto’ na achtervolging aan

De politie heeft na een achtervolging in Kerkrade een ‘spookauto’ in beslag genomen. De auto bleek sinds 2019 niet meer geregistreerd te zijn, aldus de politie. De bestuurder, een 30-jarige man uit Hoensbroek, is aangehouden. Hij reed ook rond met een ongeldig kenteken.

Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig. Hij sloeg en schopte naar de agenten, die pepperspray moesten gebruiken om hem in te rekenen. Volgens de politie was de man onder invloed van drugs.

De man was de patrouille opgevallen omdat hij met 150 kilometer per uur over een provinciale weg in Kerkrade scheurde. De agenten gaven een stopteken dat hij aanvankelijk negeerde, maar even later stopte hij toch. Toen een van de agenten naar hem toeliep om hem op zijn rijgedrag aan te spreken, gaf hij vol gas en reed hij met piepende banden weg. Achtervolgd door de politie reed hij zich in Kerkrade vast op een bedrijventerrein. Daar werd hij aangehouden.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd.