Winterweer doet beroep op professionaliteit hulpdiensten

Dat we in Nederland niet gewend zijn om veel sneeuw en ijzel te hebben, weten we allemaal. Maar maakt de een zich amper druk en vindt het allemaal maar onzin, zorgt de ander voor voldoende proviand en blijft maar liever binnen. Helaas zit dat binnen blijven er niet voor iedereen in. Een aantal beroepen kan niet thuis of binnenblijven. Ook niet bij sneeuw of code rood. Denk maar aan politie, brandweer, wegenbouw, medici, winkelpersoneel en nog veel meer.

Onmisbare beroepen

Bleven de meeste scholen nog een dag extra dicht en werd in het heetst van de strijd ook door restaurants niet meer thuisbezorgd, moesten de hulpdiensten gewoon de weg op en reden de strooiwagens af en aan. Al kon zelfs de NS besluiten om de treinen niet te laten rijden en werden ook bussen stil gezet of in aangepaste diensten de weg op gestuurd, niets van dit alles voor de brandweer of politieman. Zij werkten zelfs een tandje harder in veel gevallen. En juist op deze momenten zie je dan hoe belangrijk goed opgeleid personeel is. Net als de beschikking over de juiste apparatuur en kleding.

Van door het ijs gezakte mensen, tot ongelukken op de weg en het opsporen van vermiste, in veel gevallen onderkoelde, personen. Voor de politie en brandweer is het belangrijk om snel en veilig ter plaatse te kunnen zijn. Goede vervoersmiddelen zijn dan ook essentieel, net als warme beschermende kleding en goede communicatiemiddelen zoals portofoons. In verbinding blijven is belangrijk. Niet alleen in de zorg voor anderen maar ook voor de eigen en voor elkaars veiligheid.

Veiligheid voorop

De manier waarop de hulpdiensten in contact blijven is overigens een vorm die bij meer beroepen bekend en gewild is. Ook bij weg- en waterbouw zien we het gebruik van portofoons veelvuldig terugkomen. Ook in periodes dat de strooiwagens de weg op moeten bijvoorbeeld. Net als bij verkeersregelaars en bij (grotere) evenementen. Portofoons verhogen de veiligheid voor de medewerkers en zorgen er voor dat er snel gereageerd kan worden in diverse situaties. Professioneel werken vraagt tenslotte om samenwerking, risico’s inschatten en beperken en de veiligheid te allen tijde voorop te plaatsen.

Waarom code rood?

Bij die veiligheid hoort ook het waarschuwen en problemen voorkomen. Niet voor niets zijn de diverse codes in het leven geroepen. Deze codes kunnen voor diverse weersomstandigheden gelden. Denk daarbij aan regen, gladheid en sneeuw maar ook voor onweersbuien, harde windstoten, extreme temperatuur (hitte/koude) of slecht zicht. Code rood wordt alleen dan afgegeven als er een grote impact wordt verwacht en de code wordt ook nooit langer dan 12 uur voor de te verwachten situatie uitgegeven.

Een van de redenen voor code rood is dus de situatie van afgelopen week waarbij sneeuw, storm en de kans op ijzel een rol speelden. IJzel ontstaat bij temperaturen rond het vriespunt, als het net daarvoor geregend heeft. Deze regen (of natte sneeuw) die op de koude weg valt bevriest dan en vormt een laagje ijs. Doordat het regent en de gevoelstemperatuur vaak boven nul ligt, heb je niet zo snel door dat de grond wel bevroren is. Dat maakt dat ijzel vaak onverwachts is en gevaarlijke situaties op kan leveren.