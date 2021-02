Ziekenhuizen kunnen weer meer patiënten behandelen

Ziekenhuizen krijgen de laatste weken iets meer ruimte om patiënten te behandelen, nu het aantal opgenomen coronapatiënten daalt. Steeds meer ziekenhuizen kunnen reguliere planbare zorg leveren en ziekenhuizen kunnen steeds meer operatiekamers gebruiken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Van alle ziekenhuizen in Nederland kan 71 procent zogeheten kritisch planbare zorg helemaal leveren. Dat zijn ingrepen die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Vorige week was dit 70 procent. Bovendien kan 77 procent van de ziekenhuizen reguliere planbare zorg leveren, terwijl dit vorige week 65 procent was. Van de operatiekamers is 68 procent in gebruik. Dit was vorige week 65 procent.

De NZa weet niet hoe de situatie in de ziekenhuizen zich ontwikkelt. Het kan zijn dat er in de komende weken nog meer ruimte komt als het aantal opgenomen patiënten verder daalt, maar het kan ook zijn dat de druk op de ziekenhuizen weer stijgt, bijvoorbeeld door de Britse virusvariant.

Zowel tijdens de eerste golf als tijdens de tweede golf kwam de reguliere zorg grotendeels stil te liggen door de toestroom van coronapatiënten. Daardoor konden huisartsen ook minder mensen doorverwijzen. In totaal zijn 1,3 miljoen minder doorverwijzingen gedaan dan zonder corona het geval zou zijn geweest, schat de NZa. Bij sommige mensen zijn de klachten vanzelf overgegaan, maar er zullen ook mensen bij zijn die nu rondlopen met bijvoorbeeld tumoren die nog niet zijn vastgesteld. Dit ‘stuwmeer’ aan behandelingen kan later voor een nieuwe druk op de ziekenhuizen zorgen.