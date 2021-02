200 miljoen voor verbeteren welzijn jongeren en kwetsbare groepen

Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit om jongeren en kwetsbare groepen door de coronacrisis heen te slepen. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) vrijdag na de ministerraad. “We hebben ook een welzijnscrisis. (…) Daar moeten we wat aan doen.”

Het geld is bedoeld om jongeren op de korte termijn perspectief te bieden en eenzame ouderen te helpen. Ook komt er geld om mensen van hun “coronakilo’s” af te helpen, voor mensen die in psychische nood zitten en voor hulp aan dak- en thuislozen, zei de bewindsman.

Er gaat 40 miljoen euro naar hulp aan jongeren. “De nood is groot”, aldus Blokhuis. Eind vorig jaar is al op beperkte schaal een welzijnspakket voor jongeren gelanceerd. “Dat willen we breder in Nederland mogelijk maken.” Uitbreiding van sportmogelijkheden zit er niet bij.

Het gaat bijvoorbeeld om het bevorderen van digitale ontmoetingen voor jongeren zoals in virtuele escaperooms en discussieplatforms. Maar er wordt ook ingezet op fysieke bijeenkomsten in onder meer buurthuizen en bibliotheken en een-op-eenwandelingen in de buitenlucht.

De belangrijkste wens van jongeren is dat scholen weer open gaan. Daarover is niets besloten. Het is ook “onze diepe wens” om die zo snel mogelijk weer te openen, zei Blokhuis. Eerder verklaarde premier Mark Rutte dat opening van het voortgezet onderwijs als eerste zal gebeuren zodra versoepelingen mogelijk zijn.

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor hulp aan kwetsbare groepen. “We willen het mogelijk maken dat mensen die vereenzamen bijvoorbeeld meer huisbezoek en begeleiding krijgen. We zijn daarover in gesprek met gemeenten. Daarvoor moet een heel pakket worden gemaakt.”

Om de leefstijl van mensen te verbeteren is 60 miljoen gereserveerd. Daarmee moeten mensen bewust worden gemaakt over hun manier van leven. Verder wordt het mogelijk om bij leefstijlcoaches tips te halen. Ook worden daarvoor digitale platforms opgericht, aldus Blokhuis.