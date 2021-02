Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt verder

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1904 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 14 december. Ten opzichte van donderdag is het aantal opgenomen patiënten met 48 gedaald.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht dat het aantal opgenomen patiënten ook de komende week blijft dalen. Wat daarna gebeurt, hangt af van de verspreiding van de Britse variant. Die zou kunnen leiden tot een nieuwe golf, met als gevolg een nieuwe toestroom in de ziekenhuizen.

Verpleegafdelingen behandelen 1370 coronapatiënten, 45 minder dan op donderdag. Dat aantal daalt de laatste weken snel, begin januari lagen 2159 coronapatiënten op een corona-afdeling. Op de intensive cares is minder verandering te zien. Het aantal patiënten daar daalde afgelopen etmaal van 537 naar 534. Dat schommelt al ongeveer een week tussen de 530 en 550.

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 215 coronapatiënten opgenomen. Dat is vrijwel gelijk aan het aantal opnames woensdag en donderdag, maar aanzienlijk hoger dan de dagen daarvoor. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld bijna 186 patiënten per dag opgenomen. Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij.