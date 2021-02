Advies: nieuw kabinet moet geldproblemen gemeenten oplossen

Het kabinet dat na de verkiezingen wordt gevormd, moet samen met gemeenten een oplossing vinden voor de financiële problemen bij gemeenten. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). De gemeenten hadden al problemen, en die zijn alleen maar groter geworden door de coronacrisis, aldus de ROB. De opvolger van Ollongren moet met een “pakket aan maatregelen de financiële verhoudingen weer in evenwicht” brengen.

Zo’n pakket is broodnodig, schrijft ROB-voorzitter Han Polman. Hij noemt de financiële positie “van een groot aantal gemeenten bepaald niet rooskleurig. Gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke bezuinigingen doorgevoerd en ingeteerd op hun reserves. Dat maakt hun positie kwetsbaar. De financiële effecten van de coronacrisis zullen daarbij nog lang doorwerken.”